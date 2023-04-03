Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, baba oldu

Beşiktaşlı tecrübeli futbolcu Necip Uysal, baba oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, baba oldu
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03 Nisan 2023 16:01
Beşiktaşlı tecrübeli futbolcu Necip Uysal, baba olma sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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