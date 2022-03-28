Beşiktaşlı futbolcu Batshuayi milli maçta golünü attı!

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı ancak performansı bir türlü istenilen seviyeye gelmeyen Michy Batshuayi, Belçika'nın İrlanda ile oynadığı hazırlık maçında attığı golle övgü aldı.



Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Türkiye'de, attığı gollerden çok kaçırdıklarıyla gündem olan tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı'nda ise farklı bir görüntü ortaya koyuyor. Batshuayi, gol düellosuna sahne olan İrlanda-Belçika maçına damga vurdu. Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. 12. dakikada Batshuayi şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi. İrlanda, 35'te Chiedozie Ogbene ile skorda dengeyi sağladı: 1-1. İlk yarı 1-1'le geçilirken Hans Vanaken 58'de Belçika'yı bir kez daha üstünlüğe taşıdı: 1-2. 85'te Alan Browne skoru ilan eden golü kaydetti: 2-2.



BİR YIL SONRA GOLLE TANIŞTI



Batshuayi, Belçika formasıyla 30 Mart 2021'den bu yana ilk golünü attı. Belçika, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu lider bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. İrlanda ise mücadele ettiği E Grubu'nu 3 bitirerek organizasyona veda etmişti. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 25 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın sezon sonunda Batshuayi'ye teşekkür ederek yollarını ayıracağı aktarıldı. Haberde, Siyah-Beyazlılar'ın Belçikalı golcü için bir girişiminin olmadığı da belirtildi.





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