Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir görev üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber; AA
Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı
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02 Mayıs 2020 20:48
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önemli bir görev üstlenen sağlık çalışanları için teşekkür mesajı paylaştı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından videolu açıklamasına yer verilen 37 yaşındaki oyuncu, "Bu mücadelenizde size bütün desteğimizi veriyoruz. Kısa bir video çekerek hayatlarını tehlikeye atma pahasına diğer insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarına mesaj göndermek istedim. Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bunlar atlatılması ve baş edilmesi pek kolay olmayan, zor zamanlar. Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

Görev yaparken giydiği koruyucu tulumun arkasına kalemle ismini ve forma numarasını yazan bir sağlık çalışanına da mesaj gönderen Hutchinson, "Mevlüt'e de bir mesajım var. Senin yaptığın her şey için de gerçekten minnettarız. Görev yaparken giydiğin kıyafetin üzerine benim adımı yazdığını gördüm. Bu süreç bittiğinde seni Vodafone Park'ta oynadığımız bir maça ya da buluşmaya davet etmek isterim. Seninle buluşmak ve tanışmak isterim." diye konuştu.

 

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