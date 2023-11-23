Beşiktaşlı eski futbolcu futbola veda etti

Son olarak Urartu takımında forma giyen ve 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aras Özbiliz, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Tecrübeli isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyurarak ''15'i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum!'' ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2015-16 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz, siyah-beyazlı formayla 5 karşılaşmalarda süre alırken bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'tan ayrılarak Pyunik Erivan'ın yolunu tutmuştu.
Tecrübeli isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyurarak ''15'i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum!'' ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2015-16 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz, siyah-beyazlı formayla 5 karşılaşmalarda süre alırken bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'tan ayrılarak Pyunik Erivan'ın yolunu tutmuştu.
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