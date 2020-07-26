Beşiktaşlı Diaby ikinci yarıda kendini affettirdi

Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Kartal'ın kiralık futbolcusu Diaby, özellikle ilk yarıda kaçırdığı pozisyonlarda taraftarların tepkisini çekti.



İki net pozisyondan yararlanamayan Malili, için sosyal medyada tepki mesajları paylaşıldı. Ancak Diaby ikinci devrede Vites yükseltip bir gol attı, bir de penaltı yaptırdı ve 2 gole katkı sağladı. Beşiktaş'ın kader oyuncusu oldu.



Abdoulay Diaby, bu sezon Beşiktaş forması ile 30 lig maçına çıktı. Malili oyuncu, bu maçlarda takımına 5 gol ve asistlik katkı sağladı.



