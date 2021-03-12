Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı, genç kadroyla elde edilen sonuçlardan mutlu

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Furkan Haltalı, genç kadroyla başarılı performans göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Furkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Genç olmamız herkesi heyecanlandırıyor, herkesin beklentisi oluyor. Herkesin bizi izlemesi gurur verici." dedi.



Sezona genç kadroyla başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Furkan, "Bandırmanın kapanması kötü oldu ama Beşiktaş'ın bu projesi bizim için fırsat oldu. Genç kadroyuz ve neredeyse hepimiz aynı takımdan Beşiktaş'a geldik. Birbirimizi tanıyoruz. İlk başta takım kimyası tam tutmadı, galibiyetleri ucundan kaçırdık. Ahmet Kandemir'in gelmesiyle iyi kimya oluşturduk, güzel galibiyetler aldık. Seri galibiyetler aldık. Ligde de ilk 4'ü zorluyoruz. İlk 6 içinde sezonu tamamlarsak güzel olacak." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifin de mutluluk verici olduğunu vurgulayan genç basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Beşiktaş'ın teklifi heyecan vericiydi. İlk resmi sözleşmem oldu. 3 yıl Beşiktaş'tayım. Bandırma'nın kapanıp kapanmayacağı tam belli değildi. Bize kulüp bulmaya uğraşıyorlardı. İyi bir teklif bulunca kapanmaya karar verdiler. Bizim açımızdan sıkıntı olmaması için çalıştılar."



Siyah-beyazlı takıma gelme konusunda bir tereddüt yaşamadığını kaydeden Furkan, "Beşiktaş direkt bizi istiyordu. Kaygımız olmadı. Oynayacağımızı ve sorumluluk alacağımızı bilerek buraya geldik. Çok da mutluyuz. Uzun vadeli bir plan, bizim için bu çok güzel." diye konuştu.



- "Mehmet Yağmur hem ağabeylik hem babalık yapıyor"



Furkan, takımın tecrübeli ismi Mehmet Yağmur'un da kendilerine iyi bir ağabeylik yaptığını dile getirdi.



Mehmet Yağmur'un tüm takıma ağabeylik yaptığını vurgulayan Furkan, şunları kaydetti:



"Mehmet Yağmur hem ağabeylik hem babalık yapıyor. Bizimle çok ilgileniyor, tecrübelerini aktarıyor. Takımda olması çok iyi oldu. Tecrübeli bir ağabey gerekiyordu. Çok iyi bir kaptan, çok iyi bir baba ayrıca. Takımda diyalog artsın diye soyunma odasında telefonla ilgilenmiyoruz. Bize kitap tavsiye ediyor."



- Son dönemdeki seri galibiyetler



Furkan, sezonun ilk 6 maçından mağlup ayrıldıklarını ama sonraki karşılaşmalarda zayıf oldukları yönleri değiştirerek seri galibiyetlere imza attıklarını söyledi.



Yenildikleri ilk 6 maçta da iyi mücadele ettiklerini aktaran Furkan, "Savunmada güçsüz olduğumuz fark ettik. Üst üste yenilgilerin ardından özgüven eksikliği de oldu. Gaziantep maçını kazandık, öz güven yerine geldi. Birkaç maç kazanınca biraz daha rahatlamaya başladık. Petkim maçını kazanma alışkanlığından aldık. Şu an öz güvenimiz yerinde, enerjik, iyi bir takımız." diye konuştu.



Sezon başında gelen yenilgilerin yanı sıra genç bir takım olmanın rakip oyuncularda nasıl bir reaksiyona neden olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Furkan, şunları söyledi:



"İlk 6 maç sürekli kaybediyorduk. Herkes bizim maçlarımıza rahat çıkmaya başlıyordu. Genç ve tecrübesiz takımız. Şu anki maçlarda öyle değil, sert çıkmaya başladılar. Artık genç olmamız fark etmiyor, tecrübeli yabancılara karşı nasıl savunma yapıyorlarsa o sertlikte bize karşı oynuyorlar. Bazı oyuncular bizi övüyor, 'çok iyi gidiyorsunuz' diyorlar. İlk 6 maça rahat çıkıyorlardı, 'yeneceğiz' kafasında çıkıyorlardı. Şimdi iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum o yüzden tüm maçlara çok dikkatli çıkıyorlar."



Önlerinde zorlu bir mücadelenin olduğunu hatırlatan genç basketbolcu, "Sezon zor bitecek. Artık bize 'küçük çocuklar' kafasında bakmıyorlar. Rakipler, tecrübeli takımlarla oynarmış gibi bize karşı ciddi hazırlanıyor." şeklinde konuştu.



Ligde son 15 maçta 12 galibiyet alarak 6. sıraya kadar yükselen siyah-beyazlı takımın genç basketbolcusu, "Kimse bu performansı beklemezdi." dedi.



- "Şampiyonluk güzel olur"



Beşiktaş'ta gelecek sezon için hedeflerine değinen Furkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şampiyonluk güzel olur. Ben Beşiktaşlıyım, şampiyonluk isterim. Olmasa bile en iyi şekilde Beşiktaş formasını taşımak istiyorum. Avrupa'da iyi bir derece, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın adını duyurmak, dörtlü finale kalmak isterim."



Yeni tip koronavirüs salgını döneminde taraftarlardan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Furkan, "Taraftar bizim için güzel olabilirdi, şu an sahada yoklar ama sosyal medyadan attıkları mesajla arkamızda olduklarını gösteriyorlar. Biz daha çok heyecanlanıyoruz. Taraftarların önünde oynamak için gün sayıyoruz. O heyecanı yaşamayı çok istiyoruz. Taraftarsız maçlar antrenman gibi geliyor. Taraftarların olduğu maçların heyecanı ve zevki farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Takım arkadaşı Alperen Şengün'ün performansına değinen Furkan, "Alperen çok iyi performans sergiliyor. 5-6 yılım onunla geçti. Bandırma'da ilk onunla tanıştım, kardeş gibiyim. Kendisiyle gurur duyuyorum. Şehmus da iyi gidiyor. Ercan Osmani geri döndü. Egehan, Sadık potansiyelli oyuncular. Herkes çabalıyor." ifadelerini kullandı.



Uzun oyuncuların yerlilerden oluşması ve başantrenör Ahmet Kandemir'in bu yöndeki kararıyla ilgili soruyu yanıtlayan Furkan, "Ahmet Kandemir bize de söyledi; 'uzun konumunda siz ikiniz varken yabancı oyuncuya gerek duymuyorum' dedi. Bize de öz güveni verdi. Bu da gelişimimiz için çok iyi oldu. Daha fazla süre alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Milli takımda oynaması



A Milli Basketbol Milli Takımı'nda da genç yaşta forma şansı yakalayan Furkan, "Beşiktaş'taki projenin ne kadar iyi ilerlediğini görüyoruz. Takımımızdan 4 oyuncu milli takıma gitti. Bu da ayrı bir gurur. Milli takımdaki ilk maçımda heyecanlıydım, vücudum bağımsız hareket ediyordu. O formanın ağırlığını taşımak zor oluyordu. Formayı en iyi şekilde taşıyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Milli takımın da genç oyunculardan kurulu olduğuna dikkati çeken Furkan, şunları kaydetti:



"Yeni jenerasyondan oluşan milli takım olarak, potansiyelimizi göstermek istiyoruz. Bir madalya alarak daha iyi yerlere geleceğimizi göstermek isteriz."



- "Mehmet Okur ile çalışmak çok güzel duygu"



Furkan, milli takımın 2022 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ve Hırvatistan ile yaptığı maçlar sırasında eski NBA oyuncusu Mehmet Okur'un antrenmanlarda kendileriyle ilgilenmesinin de mutluluk verici olduğunu söyledi.



Mehmet Okur'u basketbolculuğu döneminde televizyondan izlediklerini vurgulayan Furkan, "Mehmet Okur ile çalışmak çok güzel duygu. Kendisiyle maçlar sırasında çalışma fırsatı bulduk. Bize bilgilerini aktardı. Gerçekten çok seviniyoruz, koskoca Mehmet Okur seni çalıştırıyor. Bütün bilgilerini aktarmaya çalıştı, güzel bir duyguydu. NBA'deki tecrübelerini öğrenmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Gelecek yıllarda NBA'de forma giymek istediğini anlatan Furkan, "NBA'ye gitmeyi çok istiyorum. En büyük hayallerimden biri ama Avrupa Ligi'nde de bir iki sezon oynamak isterim. Avrupa Ligi savunma anlamında daha sert bir lig. NBA olmazsa Avrupa Ligi'nde iyi süre alacağım bir takımda oynamak isterim." diyerek sözlerini tamamladı.



