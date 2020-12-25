Beşiktaşlı Aboubakar'ın acı günü

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar vefat etti.

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Beşiktaşlı Aboubakar'ın acı günü
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25 Aralık 2020 19:12
Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ın annesinin hayata veda ettiğini duyurdu ve taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz."

Aboubakar ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.



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