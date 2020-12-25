Beşiktaşlı Aboubakar'ın acı günü

Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ın annesinin hayata veda ettiğini duyurdu ve taziye mesajı yayımladı.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz."
Aboubakar ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz."
Aboubakar ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.