Beşiktaşlı Aboubakar'ın acı günü

Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ın annesinin hayata veda ettiğini duyurdu ve taziye mesajı yayımladı.



Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



"Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz."



Aboubakar ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.



