Beşiktaşlı Aboubakar'a dinlenmek yok

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, önceki gün 7 saatlik uçuş sonrası İstanbul'a geldi. Milli takımlara giden oyuncular arasında en son takıma katılan isim olan Aboubakar, son yapılan Başakşehir maçı taktik antrenmanına dahil oldu.



Zorlu sınava sadece tek idmanla çıkacak olan 28 yaşındaki golcü, ilk 11'de forma giyecek. Koronavirüsü atlatan N'Sakala ve Rosier ise maç kadrosuna alınmadı.



Aboubakar milli arada çıktığı 2 maçta ülkesi Kamerun adına 3 gol kaydetti.



