Beşiktaşlı 11 futbolcu milli takım yolcusu

Beşiktaş'ın başarısı, oyuncuların uluslararası değerini de artırdı. Siyah beyazlılarda 11 futbolcu ülkelerinin milli takımına çağrılırken, 38 yaşındaki Atiba Hutchinson ve Cyle Larin Eylül 2019, Ghezzal da Ekim 2018'den bu yana ilk kez davet aldılar.

Haber; Hürriyet
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Beşiktaşlı 11 futbolcu milli takım yolcusu
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20 Mart 2021 09:56
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Beşiktaş'ın bu sezon ligde ve kupada gösterdiği başarılı performans, futbolcularını da yeniden uluslararası vitrine çıkardı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 11 oyuncunun, ülkelerinin A ve Ümit milli takımlarına seçildiği bildirildi.

Cenk ve Dorukhan, A Milli Takımımız'a, Rıdvan ve Ersin Ümit Milli Takımımız'a çağrılırken, 38 yaşındaki Atiba ile Larin Kanada, Vida Hırvatistan, Ghezzal Cezayir, Aboubakar Kamerun, N'Sakala Demokratik Kongo A milli takımlarına, Hasic de Bosna Hersek Ümit Milli Takımı'na davet edildiler. Ghezzal Ekim 2018, Atiba ve Larin Eylül 2019'dan bu yana milli takımlarında forma giyemiyordu



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