'Çok zor olacak'

İşte Kartal'ın zorlu virajı:

21 Ekim Pazar

25 Ekim Perşembe

29 Ekim Pazartesi

3 Kasım Cumartesi

Ligde bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen Beşiktaş, milli aranın ardından seri yakalamak istiyor...Siyah-Beyazlılar'ı zorlu bir maraton bekliyor. Pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Kartal, hafta içinde Genk'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grupta zirveye çıkmak için bu maçı kazanmak çok önemli. Sonrasında Beşiktaş, Okan Buruk yönetiminde toparlanma sürecine giren Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 3 Kasım'da ise rakip Başakşehir. Teknik direktör Şenol Güneş'in hedefi, 4 maçta 12 puan alıp, iki kulvarda birden lider olmak. Milli oyuncuların yavaş yavaş takıma katılmasıyla birlikte ideal kadrosuna kavuşan Güneş, öğrencileriyle bir toplantı yaptı.Tecrübeli hoca, "Ligin henüz başındayız ama istikrarı yakalamamız gerekiyor. Seri galibiyetler şart. Maç maç düşüneceğiz. Aklınız sadece Göztepe'de olsun. Zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakibi hafife alırsak, sorun yaşarız" dedi. Takımdaki forma rekabetiyle ilgili de net konuşan Güneş, "Ben performansa bakarım, kim iyiyse o oynayacak" ifadesini kullandı.Göztepe-BeşiktaşBeşiktaş-GenkBeşiktaş-Ç.RizeBaşakşehir-Beşiktaş