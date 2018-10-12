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Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, yıllara meydan okuyor!

Beşiktaş'ın 35'lık yıldızı Pepe, bu sezonun daha ilk yarısı bitmeden neredeyse bir sezonluk maç oynadı. Milli Takım'da 8, Avrupa'da 6, ligde 8 maç maça çıktı. Attığı 7 golle, forvetlere de meydan okudu.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, yıllara meydan okuyor!
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12 Ekim 2018 05:00
Beşiktaş'a ilk imza attığında herkes onun yaşlı olduğunu ve başarısız olacağını düşünüyordu. Ancak Pepe Siyah-Beyazlı takımda ilk yılında muhteşem bir performans ortaya koymakla kalmadı, ikinci yılında da 'Aman nazar değmesin' dedirtecek bir çizgide devam ediyor.

Bu sezon lig bittikten sonra Portekiz Milli Takımı'yla Rusya'daki Dünya Kupası'na katılan Pepe, Portekiz formasıyla özel ve resmi 8 karşılaşmada görev yaptı. Portekizli oyuncu bu maçlarda takımının sigortası olurken 2 gollük katkıda bulundu.

22 MAÇTA TAM 7 GOL ATTI

Pepe, Beşiktaş formasıyla da şu ana kadar tam 14 karşılaşmada görev aldı. Takımın en başarılı ismi olarak dikkat çeken Pepe, Avrupa Ligi'nde ön elemeler dahil 6 maçta şans buldu.

Kartal'ın tecrübeli starı bu mücadelelerde takımına 2 gollük katkı sağladı. Pepe, ligde de golcülerle yarıştı. Hem savundu hem attı. 8 maçta rakip filelere gönderdiği 3 golle parmak ısırttı. Pepe toplamda 22 maça çıkarken, 7 gol atmayı da başardı.



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