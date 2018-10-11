  •  
    İspanya'dan teklif geldi, Fatih Terim kararı verdi!
  •  
    ..Ve Arda Turan'a SERT: "Kadınlara yürüyerek..."
  •  
    Transferde flaş iddia; "Fena şekilde aldattılar"
  •  
    Türkiye'de oynamıştı! 32 yaşında vefat etti!..
  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık için açıklama: "YIRTIK VAR"

Beşiktaş'ın yıldızı Pepe için flaş iddia!..

Portekizli yıldız Pepe'nin alacaklarıyla ilgili tutumu başkan Fikret Orman ve yönetimi öfkelendirdi...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın yıldızı Pepe için flaş iddia!..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 12:34
SPORX ÖZEL - Beşiktaş'ta son aylarda iyiden iyiye kendini hissettiren ekonomik sıkıntı siyah-beyazlılarda "Pepe krizinin" patlak vermesine neden oldu.

Son Konya maçında son dakikada yenen golle keyiflerin kaçtığı Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Pepe'nin geçmiş alacaklarına dair attığı adımlar başkan Fikret Orman ve yönetimi kızdırdı. Portekizli futbolcunun ödenmesi gereken son alacağının iki kez rötara uğramasından dolayı girişimlerde bulunduğu başkan Fikret Orman'ın da Pepe'nin tutum ve davranışlarına sert tepki gösterdiği iddia edildi.

Geçen sezon başında Beşiktaş'la yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret karşılığı anlaşan ve sözleşmesi gereği ekstra 400 bin euro civarında da alacağı hanesine yazdıran 35 yaşındaki futbolcu ile ilgili teknik kadroyla konuşarak devre arasında bir tasarrufa gidilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için