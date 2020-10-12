"Beşiktaş'ın yeni transferleri takıma güç katacak"

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları, yapılan transferlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
'Beşiktaş'ın yeni transferleri takıma güç katacak'
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12 Ekim 2020 11:51
Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Atakan Üner, Francisco Montero, Gökhan Töre, Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş, kötü gidişatı sonlandırmak ve milli aranın ardından çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları yapılan transferlerin titizlikle seçildiğini söyledi.

Torunoğulları, "Beşiktaş'ın son 2 maçını kimse dikkate almasın. Ghezzal ve Rosier transferleri bizim için nokta atışıdır. Bu takım çok daha iyi olacak" dedi.



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