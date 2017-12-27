Beşiktaş'ın yeni transferi Vida: 'Sözümü tuttum'

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Dünyaca ünlü savunmacı Pepe'yi sıfır bonservisle getiren Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, 2017 yılının son transfer bombasını da patlattı.Güner, Türkiye'de ve Avrupa'da çok sayıda kulübün peşinde koştuğuİşte yaşananlar…Umut Güner, Dinamo Kiev ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Vida ile geçtiğimiz yaz görüşüp anlaştı ve ön protokol imzaladı. Protokole göre taraflardan biri anlaşmadan vazgeçtiği taktirde 3.5 milyon Euro ödeyecekti. Bu noktadan sonra devreye ezeli rakipler girdi. Fenerbahçe, ünlü menajer Dino Pasalic'e, Galatasaray da Igor Tudor'un menajeri Anthony Seric'e bu transfer için yetki verdi. İki kulüp de oyuncuya Beşiktaş'tan daha fazla para teklif etti ve 3.5 milyon Euro tazminatı ödemeye hazır olduklarını bildirdi.Teklifler bununla da kalmadı; Everton, Stoke City, Marsilya, Roma, Inter, Espanyol ve Werder Bremen de Vida'ya talip oldu, ancak oyuncu Beşiktaş'la yaptığı anlaşmadan geri adım atmadı. Vida, neden siyah beyazlı kulübü tercih ettiğini Hürriyet'e şöyle anlattı:"Beşiktaş ile yaz aylarında görüştüm. Umut Güner'le her konuda anlaştım ve protokol imzaladım.Transferinin mimarı Umut Güner'le poz veren Vida, "Beşiktaş'ın maçlarını izledim. Takımı çok iyi tanıyorum. Pepe, Tosic ve Mitrovic ile aramızda büyük bir forma rekabeti olacak ve bundan kazanan da Beşiktaş olacak"