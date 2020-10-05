Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferin son günlerinde atağa kalktı.
Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal bu gece 04.00'te İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrollerinde geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.
Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Rachid Ghezzal bu gece 04.00'te İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrollerinde geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.