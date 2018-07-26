Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

1.2 milyon Euro

ENZO ROCO KİMDİR?

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'ın anlaşmaya vardığı Şilili stoper, Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla 23:30'da İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki savunma oyuncusu,lı idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünden geçen Roco, konaklayacağı otele doğru hareket etti. Şilili oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçirenolduğu için1.92 cm boyundaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonraimzalayacak.Roco'nun, normalde Beşiktaş'ın transfer listesinde olmadığı belirtildi.ile olumlu scout raporları üzerine görüşmeler başladığı ifade edildi. Menajeri Fernando Felicevich ile yapılan görüşmelerin ardında anlaşma sağlandığı öğrenildi.16 Ağustos 1992 doğumlu Enzo Roco, futbol hayatına Catolica U19 takımında başladı. Daha sonra Universidad de Catolica takımında profesyonel olan 1.91 boyundaki Enzo Roco, ilk yurtdışı deneyimini La Liga takımlarından Elche'de yaşadı. Elche'deki performansıyla dikkat çeken Roco, Şili takımlarından O'Higgins'e imza attı ve ardından Espanyol'a kiralandı. Enzo Roco son olarak Cruz Azul'e satın alma opsiyonuyla kiralandı. Roco, Cruz Azul'de devam etmek istemedi ve bunun üzerine istenmesine rağmen Cruz Azul satın alma opsiyonunu kullanmadı. Serbest kalan Enzo Roco, Beşiktaş'tan gelen 3+1 yıllık teklifi kabul etti.