Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki Ganalı oyuncu, 22:00 sularında İstanbul Yeni Havalimanı'na indi.
Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübünün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti.
SÖZLEŞMESİ UZATILIP, KİRALANDI!
Kayserispor'un, Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın, sezon sonunda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonunun da sahibi olacağı kaydedildi.
Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübünün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti.
SÖZLEŞMESİ UZATILIP, KİRALANDI!
Kayserispor'un, Mensah'ın 2022'de bitecek sözleşmesini önce 1 yıl uzattığı ve sonrasında 500 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Beşiktaş'a kiraladığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın, sezon sonunda 4.5 milyon euro satın alma opsiyonunun da sahibi olacağı kaydedildi.
Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Mensah, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah, başkan Berna Gözbaşı'ya veda etti: "Teşekkürler anne." 👋 pic.twitter.com/MF3bLGS6uT
— Sporx (@sporx) August 16, 2020