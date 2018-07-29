Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco: 'Gelmeden Medel ile konuştum'

"MEDEL İLE GELMEDEN KONUŞTUM"

"SEZONDA 2-3 GOL ATAN BİR STOPERİM"

"PEPE İLE OYNAMAK BENİM İÇİN GURUR"

'ın yeni transferi, IG TV'de siyah-beyazlı takıma gelmesiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ı kupalar kazanmak için seçtiğini belirten Roco, "Beşiktaş büyük bir tarihi geçmişi olan, geleneği olan bir kulüp. Yarışmacı bir takım. Meksika'da bir sene daha kalma ihtimalim vardı ama Avrupa'ya geri dönmek istedim ve dönmüşken de büyük kupalar için oynayan bir takımda oynamak güzel" ifadelerini kullandı.Medel ile konuştuğunu söyleyen Şilili oyuncu, "Uzun zamandır tanıdığım bir futbolcu Medel, arkadaşım. Önceden de konuşuyorduk. Kulüp yapısını, oyuncular arasındaki hiyerarşiyi bana anlattı. Gelişimini tamamlamamış bir oyuncu olarak hem bir şeyler verebilirim, hem de bir şeyler öğrenebilirim burada. O tarz bir iletişimimiz oldu Medel ile" dedi.Kendisini anlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Hava toplarında ve oyun kurmada iyiyim. Takım olarak ön tarafta oynarken, defans çizgisini orta sahaya yakın kurarak rakibin muhtemel kontra ataklarını önlemede iyi olduğumu düşünüyorum. Sezonda 2-3 gol atan bir stoperim. İlk görevimiz gol yememek ve defans hattında iyi olmak. Her zaman o yönde iyi olmaya çalışıyorum. Gol de atarsam ne mutlu bana" diye konuştu.Stoperde Vida ve Pepe gibi isimlerle rakebete hazır olduğunu kaydeden Enzo Roco, "kariyeri ortada bir oyuncu. Bütün oyuncular olarak iyi bir forma rekabetinde bulunup, sonunda takımın iyi bir şeyler elde etmesini umuyoruz" mesajını paylaştı.Taraftarlara teşekkür eden yeni transfer, "Taraftarların bana gösterdiği sıcak karşılama nedeniyle teşekkür ederim. Ben de elimden geldiği kadar sıkı çalışıp, sevginin karşılığını vermek istiyorum. Herkese teşekkürler" diyerek sözlerini noktaladı.