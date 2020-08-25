Şu ana kadar kadrosunu Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile güçlendiren Beşiktaş

Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol - 8 asistlik bir performansa imza attı.

, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ödeyecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekip sonraki satıştan %20 pay verecek.21 yaşındaki genç futbolcu, siyah-beyazlı kulübe transferi öncesi sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.