Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner, İstanbul'a geldi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner, İstanbul'a geldi
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25 Ağustos 2020 12:07
Şu ana kadar kadrosunu Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile güçlendiren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ödeyecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekip sonraki satıştan %20 pay verecek.

21 yaşındaki genç futbolcu, siyah-beyazlı kulübe transferi öncesi sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.

Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol - 8 asistlik bir performansa imza attı.



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