Beşiktaş, 26 yaşındaki Şili'li stoper Enzo Roco'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getiriyor.



Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor. Roco'nun 1.2 milyon Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.



1.92 cm boyundaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Roco'nun, normalde Beşiktaş'ın transfer listesinde olmadığı belirtildi. Medel'in tavsiyesi sonrası gündeme giren Roco ile olumlu scout raporları üzerine görüşmeler başladığı ifade edildi. Menajeri Fernando Felicevich ile yapılan görüşmelerin ardında anlaşma sağlandığı öğrenildi.



ENZO ROCO KİMDİR?

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16 Ağustos 1992 doğumlu Enzo Roco, futbol hayatına Catolica U19 takımında başladı. Daha sonra Universidad de Catolica takımında profesyonel olan 1.91 boyundaki Enzo Roco, ilk yurtdışı deneyimini La Liga takımlarından Elche'de yaşadı. Elche'deki performansıyla dikkat çeken Roco, Şili takımlarından O'Higgins'e imza attı ve ardından Espanyol'a kiralandı. Enzo Roco son olarak Cruz Azul'e satın alma opsiyonuyla kiralandı. Roco, Cruz Azul'de devam etmek istemedi ve bunun üzerine istenmesine rağmen Cruz Azul satın alma opsiyonunu kullanmadı. Serbest kalan Enzo Roco, Beşiktaş'tan gelen 3+1 yıllık teklifi kabul etti.