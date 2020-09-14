Beşiktaş'ın yeni sağ beki Nazım Sangare oluyor

Beşiktaş, Antalyaspor'dan sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna katıyor.

Haber; NTVSpor
Beşiktaş'ın yeni sağ beki Nazım Sangare oluyor
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14 Eylül 2020 16:21
Beşiktaş'ın yeni sağ beki Milli oyuncu Nazım Sangare oluyor. 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'la bonservis bedeli pazarlığına devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; Akdeniz ekibinin talep ettiği ücret ile Beşiktaş'ın teklifi arasındaki fark azaldı. Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu Siyah-Beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Nazım Sangare, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi. Bek oyuncusu bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



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