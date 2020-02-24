Beşiktaş'ın yeni kaleci kararı; Volkan Babacan

Beşiktaş sezon sonu ayrılacak olan Alman kaleci Loris Karius'un boşluğunu Volkan Babacan'la doldurmayı planlıyor. Medipol Başakşehir'le 2021'e kadar sözleşmesi bulunan milli eldiven, maliyet ve performans olarak en ideal isim olarak belirlendi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Beşiktaş'ın yeni kaleci kararı; Volkan Babacan
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24 Şubat 2020 10:24
Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius'la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş kaleci arayışlarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada satın alma opsiyonu 8 milyon euro olan Alman file bekçisinin sezon sonu büyük olasılıkla takımdan ayrılacağını ifade etmişti.

Siyah-beyazlı yönetimin iki yıldır yediği hatalı goller nedeniyle sürekli eleştiri toplayan Karius'un yerine Medipol Başakşehir forması giyen Volkan Babacan'ı kadroya katmanın planlarını yaptığı belirlendi. Başakşehir'de formasını Mert Günok'a kaptıran ve 2 yıldır yedek bekleyen 31 yaşındaki Volkan için sezon sonu kulübüne resmi teklif yapılacağı ifade edildi.

VOLKAN BABACAN SICAK BAKIYOR

Kaleyi önümüzdeki sezon yerli file bekçisine teslim etmek isteyen siyah-beyazlıların, performans ve maliyet açısından en uygun isim olarak Volkan Babacan'ı tespit ettiği öğrenildi. Deneyimli kalecinin de sürekli yedek beklediği için Başakşehir'den ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Volkan sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Finansal sıkıntılar nedeniyle Volkan'dan vazgeçmek zorunda kalan siyah-beyazlılar, Karius-Utku ikilisiyle yola devam etme kararı almıştı.

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