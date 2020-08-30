Beşiktaş'ın yeni ismi Francisco Montero'ya FIFA onaylı gözlük

Beşiktaş'ın savunma hattına transfer ettiği Francisco Montero, ilginç bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Atletico Madrid'den kiralanan 21 yaşındaki stoper, maçlarda ve antrenmanlarda gözlük kullanıyor."Retina Dekolmanı" olarak bilinen retinadaki yırtılma nedeniyle daha önce ameliyat olan Montero, bu nedenle dikkat etmek zorunda.



Çok hassas bir bölge olduğu için lens takması da riskli olan genç savunmacı, özel yapım bir gözlük takıyor. İspanyol oyuncu, bu aksesuarı FIFA'nın özel izniyle kullanıyor. FIFA kurallarında, "Oyuncunun kendisini ve rakibini etkilemeyen, zarar vermeyen bir ekipmanı takmasında bir problem bulunmuyor" ifadesi göze çarpıyor.FIFA, 'Önce insan sağlığı' prensibiyle hareket ettiği için bu tip gözlüklere onay veriyor.



Ayrıca Montero'nun sağlık kontrollerinde de bu durum hassasiyet taşıyor. Geçen sezon Deportivo La Coruna'da kiralık oynayan İspanyol futbolcu rutin sağlık kontrolü dışında detaylı bir göz kontrolüne de sokulmuştu. Beşiktaş'ta da benzer şekilde detaylı bir inceleme olması gerekiyor.



Maçlarda herhangi bir sorun teşkil etmeyen bu gözlüklerden daha önce Hollanda'nın efsane oyuncularından Edgar Davids de takıyordu. Stoper ve sol bek olarak oynayabilen Montero, ikili mücadelelerde, görme oranında ve performansta herhangi bir sıkıntı yaşamıyor, tam tersi gözlüklerle çok rahat ediyor.



