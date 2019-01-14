Beşiktaş'ın yeni gözdesi Viktor Fischer

Ryan Babel'le yollarını ayıran Beşiktaş acele bir şekilde alternatif isimlere yönelmeye başladı.Gelen haberlere göre siyah-beyazlı kulübün radarına giren ilk ismin ise Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Viktor Fischer olduğu öğrenildi. Hatta yönetimin temaslara bile başlayıp 24 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Sören Lerby ile masaya oturduğu bildirildi. Beşiktaş'ın bu görüşmede oyuncunun istekleri ve maliyeti ile ilgili bilgi aldığı kaydedilirken, Fischer cephesinin birkaç gün içinde dönüş yapacağı ifade edildi.Yönetimin, 1.81 boyundaki oyuncudan olumlu yanıt alması durumunda da hemen Kopenhag ile pazarlıklara başlayıp satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı dile getirildi. Sol kanat haricinde forvette de görev yapabilen Viktor Fischer, bu sezon Kopenhag'da 22 karşılaşmaya çıkıp 9 gol, 1 asist üretti. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Fischer'in piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.Futbola Aarhus altyapısında başlayan Fischer, önce Jugend'e daha sonra Midtjylland U19 takımına transfer oldu. 2012-13'te Ajax'a geçen oyuncu, 2016-17 sezonunda ise 5 milyon euro bonservisle Middlesbrough'nun yolunu tuttu. Burada beklentilerin altında kalınca bir sonraki sezon Mainz'a transfer oldu. Yarım dönem Alman ekibinde forma giyip 2018'in başında Kopenhag'la anlaştı.A takımlar düzeyindeki külup kariyerinde 182 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, toplam 52 gol atıp 33 asist yaptı. Danimarka Milli Takımı'nın formasını 21 kez terleten Fischer burada da 3 gole imza attı. Fischer, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi