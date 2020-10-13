Beşiktaş'ın yeni forvet ikilisi: Aboubakar-Larin

Siyah-Beyazlılar'ın Portekiz ekibi Porto'dan kadrosuna kazandırdığı Vincent Aboubakar, form olarak hazır olması sebebiyle sadece tek idmanla Beşiktaş'la Süper Lig maçına çıkmıştı. Kondisyon olarak yeterli durumda olsa da yeni takım arkadaşlarıyla uyum konusunda biraz zamana ihtiyacı bulunduğu gözlenen Kamerunlu futbolcu, bu konuda her geçen gün iyiye gittiğini gösterdi.



Son olarak önceki gün Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve oyunun ilk bölümünde tek forvet olarak görevlendirilen tecrübeli futbolcu, başarılı bir görüntü sergiledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk yarının 2-2 tamamlanması sonrasında Cyle Larin'i oyuna almasının ardından Kanadalı futbolcuyla hücum hattında adeta şov yapan Aboubakar, takım arkadaşıyla yakaladığı uyumla dikkat çekti.



Pas trafiğiyle baş döndürdüler



Cyle Larin'in oyuna girmesiyle kanat hattına geçen Aboubakar, forvet bölgesinde görevlendirilen arkadaşıyla özellikle pas organizasyonlarındaki başarısıyla alkış topladı. Birbirlerine etkili bir şekilde oyun alanı yaratan futbolcular, Karagümrük savunmacılarının adeta başını döndürdü.



Mücadelenin ikinci yarısında bu 2'linin etkisiyle 3 gol daha bulan Beşiktaş, rakibini 5-2 yendi. Oyunun ilk yarısındaki Beşiktaş'ın golleri; Josef de Souza ve Atiba'dan gelirken, ikinci yarıda ise Cyle Larin (2) ve Aboubakar'ın sayıları farkı getirdi. Aboubakar ve Larin'in uyumlarından memnun olan teknik ekibin, Süper Lig maçlarında bu 2'liyi birlikte görevlendirebileceği belirtildi.



