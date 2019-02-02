Beşiktaş'ın Vida teklifini geri çevirme gerekçesi

Önceki gün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında defans hattının sürekli değişmesinden şikayet eden Şenol Güneş, Vida'nın takımda kalmasını sağladı.Hırvat stoper için İtalyan devi Roma'dan 8 milyon euroluk resmi bir teklif alan yönetim,görüşüne vararak, Roma'nın teklifini geri çevirdi.Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Roma ve Inter'den transfer teklifleri gelmesine rağmen siyah-beyazlı takımda kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Domagoj Vida, "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman'a ve yönetimimize beni, Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım." dedi.Siyah-beyazlı savunma oyuncusu "Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." sözleriyle Beşiktaş'ta yoluna devam edeceğini duyurdu.