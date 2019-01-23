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Beşiktaş'ın vazgeçtiği golcü kiralandı!

Norwich City, Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Nelson Oliveira'yı sezon sonuna kadar Reading'e kiraladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın vazgeçtiği golcü kiralandı!
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23 Ocak 2019 00:09
Norwich City'de kadroda düşünülmeyen ve zaman zaman adı Beşiktaş ile de anılan Nelson Oliveira'nın yeni takımı belli oldu.

27 yaşındaji hücum oyuncusu Noriwch City'den sezon sonuna kadar bir başka Championship ekibi olan Reading'e kiralandı.

Beşiktaş, transfer döneminin başlarında golcü oyucnunun menajeriyle temasa geçmiş ancak daha sonra bu oyuncudan vazgeçilmişti.



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