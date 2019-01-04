Beşiktaş'ın Vagner Love için tek şartı

'ta Antalya kampına götürülmeyen ve devre arasında ayrılması beklenenkonusunda sıcak bir gelişme yaşandı.Daha önce adı Santos ile anılan Vagner Love için devreye giren, transferin önündeki engelin golcü oyuncunun alacakları olduğu ortaya çıktı.Brezilya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Vagner Love'ın alacaklarının Corinthians tarafından ödenmesini istedi. Corinthians ise 2020 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Love'ın alacaklarını ödemek istemiyor.Bir forvet transfer etmeyi planlayan Corinthians'ın, Vagner Love konusunda yaşanacak gelişmelere göre alternatif isimlere yöneleceği belirtildi.