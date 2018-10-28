  •  
    F.Bahçe'de kenetlenme! Kadıköy'de hazırlık var...
  •  
    Ve Orman kolları sıvadı! Beşiktaş'ta yeni dönem
  •  
    FM19 da işaretini verdi; "Ozan damga vuracak"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..

Beşiktaş'ın unutulan transferi; Dorukhan Toköz!

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, sezon içerisinde resmi bir karşılaşmada henüz süre alamadı.

Beşiktaş'ın unutulan transferi; Dorukhan Toköz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 10:14
 

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Siyah- Beyazlılar'ın yeni dönem öncesindeki kampında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti.

22 yaşındaki ön libero, buna rağmen sezon içerisinde Beşiktaş formasıyla resmi bir karşılaşmada henüz süre alamadı.

Ön liberodaki görevine ek olarak stoper ve sağ bekte de oynayabilen genç futbolcunun, her maç oynayacakmış gibi kendisini hazır tuttuğu öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için