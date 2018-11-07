Beşiktaş'ın umudu Güven Yalçın!

Negredo ayrıldıktan sonra forvet hattında hem sayısal hem de üretkenlik açısından sıkıntı yaşayan, bir süre önce golcü arayışına başlayan yönetimin, genç oyuncuçok umutlu olduğu belirlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in zaman zaman şans verdiği 19 yaşındaki oyuncunun hücum yeteneklerine güvenen siyah-beyazlı yönetim, golcü transferinde Güven'in performansına göre de hareket edecek.Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin üçlüsünün şu ana kadar gösterdiği performansı yetersiz bulan ve devre arasında bonservisi elinde ya da kiralık bir golcü için kollarını sıvayan yönetim, Güven Yalçın seçeneğini de göz önünde bulundurma kararı aldı.Fırsat buldukça maçlarda süre alan ve idmanlardaki çalışkanlığıyla göz dolduran Güven'in önünü kapatmak istemeyen yönetim ve teknik heyet, hem transfer çalışmalarını hem de genç forvetin performansını aynı anda takip edecek. Güven Yalçın'ın kalan haftalarda daha fazla şans bulması ve goller atması durumunda golcü transferinde strateji değiştirecek olan Beşiktaş Yönetimi, Vagner Love satılsa bile golcü takviyesi konusunda dikkatli davranacak.Bu arada siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyetin, Güven Yalçın'la yaptıkları görüşmelerde, "Sana güveniyoruz. Takımda şu an yaşanan golcü sıkıntısı senin için büyük bir fırsata dönüşebilir. Verilen şansları iyi değerlendirirsen daha çok forma giyersin" ifadelerini kullandıkları aktarıldı.