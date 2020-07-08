'Beşiktaş'ın üçüncülük şansı devam ediyor'

Kayseri deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş üçüncülük umutlarını kaybetmedi. Siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un takıldığı hafta Kayseri'de büyük fırsat kaçırmalarına rağmen üçüncülük şanslarının güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade etti.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Karşılaşmanın ardından kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlıların, "Yakaladığımız önemli şansı kaçırdık ama şu an için kaybedilmiş bir şey yok. Kalan maçları kazanarak üçüncülük hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Kartal'da teknik heyet ve yönetimden, Kayserispor maçı ardından eleştiri oklarına hedef olan kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz'a da destek geldi.



Sergen Yalçın'ın ise yenilen ilk golde basit bir top kaybı yapan Rıdvan'a tehlikeli bölgelerde risk almaması için uyarıda bulunduğu, Ersin'e de kalesinde daha kararlı olmasını söylediği vurgulandı.



