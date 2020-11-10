Beşiktaş'ın transfer listesindeki 6 isim!

Zirvenin 7 puan gerisinde kalan ve oyun olarak da camiasını pek tatmin etmeyen Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı. Sergen Yalçın'la yapılan ön görüşmede bir kaleci ve bir golcünün alınmasına karar verildi.



KALE İÇİN 3 ADAY



Şampiyonluk yolunda Ersin'den daha tecrübeli bir ismi isteyen genç hoca, Başakşehir'den Volkan Babacan, Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı ve Rize'den Gökhan Akkan'ı listesine yazdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları da 3 isim için dirsek temaslarına başladı.



FORVET İÇİN 3 ADAY



Forvet konusunda ise hedefteki isimler heyecan verici: Mario Mandzukic, Mario Balotelli ve Cenk Tosun... Mandzukic ve Balotelli'yle sezon başında görüşüp anlaşamayan Kara Kartal iki oyuncunun hala kulüp bulamamasını fırsat bilecek. İki yıldızla da görüşmeler yeniden başlayacak. Çapraz bağ sakatlığını atlatan Milli yıldız Cenk Tosun ise Everton'dan yarım dönem için kiralanmaya çalışılacak.



