Beşiktaş'ın transfer listesi: 3 bölgeye 7 isim
Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlattı. Bir stoper ve forvet takviyesine ek olarak Adem Ljajic'i gönderebilirse bir de 10 numara almak isteyen Kartal, bu doğrultuda uzun bir liste hazırladı.
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02 Ocak 2021 12:31
Beşiktaş
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