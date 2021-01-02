Beşiktaş'ın transfer listesi: 3 bölgeye 7 isim

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlattı. Bir stoper ve forvet takviyesine ek olarak Adem Ljajic'i gönderebilirse bir de 10 numara almak isteyen Kartal, bu doğrultuda uzun bir liste hazırladı.

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Beşiktaş'ın transfer listesi: 3 bölgeye 7 isim
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02 Ocak 2021 12:31


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