Beşiktaş'ın transfer listesi, 25 Aralık Beşiktaş transfer haberleri

ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMI

OĞULCAN ENGİN'İN PAYLAŞIMI

Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Peki hangi oyuncular ile görüşülüyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan transfer haberleriAvrupa'nın devlerinin yakın takibe aldığı Cenk Tosun'a, İngiliz kulübü Everton'dan da teklif geldi. Rooney'in formasını giydiği mavi-beyazlılar 20 milyon euro'yu gözden çıkardıCenk Tosun, İngiliz takımlarının gündeminden düşmüyor. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu için son teklif İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'dan geldi. Siyah-beyazlı kulüp ile temasa geçen İngiliz kulübü, Cenk Tosun için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.Beşiktaş'a teklifi ileten Everton yetkilileri Beşiktaş yönetiminin yanıtını bekliyor. Kariyerine İngiliz ekibinde devam etmeye sıcak bakan Cenk, kulüplerin anlaşması halinde ocak ayında Everton'a transfer olacak.Sezon başında Cenk için Beşiktaş ile temasa geçen Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Crystal Palace, siyah-beyazlı ekiple anlaşma sağlayamamıştı.Cenk Tosun, bu sezon forma giydiği 23 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Cenk'in satılması durumunda Zlatan Ibrahimovic'i kadroya katmak istediği iddia edildi.A Spor'da konu hakkında açıklama yapan Erman Toroğlu, "Fikret Orman demiş ki, Cenk'i iyi paraya satarsam, Ibrahimovic'i getireceğim demiş. Bunun geldiği yer, iyi bir yer. Gaz mı, balon mu, bilemem" ifadelerini kullandı.Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve sakatlıktan yeni kurtulan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 6 maçta 1 gol attı.Erman Toroğlu'nun bu iddiasının hemen ardından çok sayıda Beşiktaş taraftarı, Zlatan Ibrahimovic'in son paylaşımının altına 'Come to Beşiktaş' yorumlarını yazmaya başladı.Arda Turan, Beşiktaş'a mı geliyor? Barcelona'dan Ocak ayında ayrılacağı menajeri Ahmet Bulut tarafından net şekilde açıklanan Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları son günlerde ciddi şekilde konuşulurken, Pazar akşamı yapılan sosyal medya paylaşımları gündeme damga vurdu.Kısa bir süre önce Beşiktaş taraftarları, Arda Turan'a sosyal medya hesabı üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı kimliğiyle bilinen Arda Turan'ın Beşiktaş gelme ihtimalinin taraftarlar tarafından da kabul edildiği konuşulmaya başlanmıştı.Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu. İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken Arda Turan kanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı. Türkiye'de bulunan Arda bu gece yakın arkadaşları ve bazı futbolcular ile yemekte bir araya geldi.İstanbul'da olan Arda Turan'ın Beşiktaşlılarla buluşması gündeme bomba gibi düştü. Arda Turan ve Tolga Zengin, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak, transfer söylentilerinin tavan yaptığı bugünlerde akıllara soru işareti düşürdüler. Arda Turan ile Tolga Zengin'in bu paylaşımı sonrası başta sosyal medya olmak üzere, Barcelona'dan ayrılacak milli futbolcunun, siyah-beyazlı takıma gelip gelmeyeceği daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.Bu arada Arda Turan'a yakınlığıyla bilinen Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de milli futbolcuyla ilgili paylaşım yaparak, bu transferin gerçekleşmesini istediğini dile getirdi.Gece yaşanan bu fotoğraf paylaşmaları Beşiktaşlıları oldukça heyecanlandırırken Arda Turan'ın kısa bir süre içinde Siyah Beyazlı takıma imza atacağı şeklinde yorumlandı. Barcelona kulübü Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda Arda sezon sonunda satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanacak.