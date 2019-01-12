  •  
    "G.Saray = Dortmund; aynı şekilde oynuyorlar"
  •  
    Beşiktaş'a yine Sambacı "Kiralık teklif yapıldı..."
  •  
    G.Saray için İstanbul'a geldi mi? O paylaşım...
  •  
    Günün FLAŞ transferi; 16 milyon euroya gitti!
  •  
    F.Bahçe yeni 8'i buldu! 'GOL ve ASİST makinesi'

Beşiktaş'ın transfer gözdesi, kadroya alınmadı!

Transferde ismi Beşiktaş ile anılan Bartosz Bereszynski, Sampdoria'nın maç kadrosuna alınmadı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın transfer gözdesi, kadroya alınmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2019 21:23
Beşiktaş'ın sağ bek transferi için gündeme gelen Bartosz Bereszynski, Sampdoria'nın Milan ile oynadığı maçın 23 kişilik kadrosuna alınmadı.

Bereszynski, takımının son antrenmanında da yer almamıştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın İtalya'ya bir çıkarma daha yapıp bu transferi bitireceği iddia ediliyor.

FACETIME'DA GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Fikret Orman ile yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bereszynski'yle FaceTime'da konuştuğu ve Sampdoria ile pazarlık yürüttüğü aktarıldı.

Beşiktaş yönetiminin hedefindeki isim Sampdoria'da forma giyen Bartosz Bereszynski. 26 yaşında Polonyalı futbolcu Bereszynski, sağ bek mevkiinde forma giyiyor.

1.82 boyundaki oyuncu, 2017'de Legia Varşova'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya transfer oldu. Bartosz Bereszynski bu sezon Sampdoria formasıyla tüm kulvalarlarda 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için