sağ bek transferi için gündeme gelenile oynadığı maçın 23 kişilik kadrosuna alınmadı., takımının son antrenmanında da yer almamıştı.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın İtalya'ya bir çıkarma daha yapıp bu transferi bitireceği iddia ediliyor.Başkan Fikret Orman ile yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bereszynski'yle FaceTime'da konuştuğu ve Sampdoria ile pazarlık yürüttüğü aktarıldı.Beşiktaş yönetiminin hedefindeki isim Sampdoria'da forma giyen Bartosz Bereszynski. 26 yaşında Polonyalı futbolcu Bereszynski, sağ bek mevkiinde forma giyiyor.1.82 boyundaki oyuncu, 2017'de Legia Varşova'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya transfer oldu. Bartosz Bereszynski bu sezon Sampdoria formasıyla tüm kulvalarlarda 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.