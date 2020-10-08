"Beşiktaş'ın teklifi kabul edilmedi"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Miguel Borja'nın menajeri açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Beşiktaş'ın teklifi kabul edilmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2020 17:46
Transfer döneminde Vincent Aboubakar ile birlikte bir forvet daha almak isteyen Beşiktaş'ın, Miguel Borja için Palmeiras ile anlaşamadığı menajer tarafından açıklandı.

Palmeiras'tan kiralık olarak Junior forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Juan Pablo Pachon, "Gerçekten bir teklif yapıldı. 15 gün önce Beşiktaş'ın teklif geldi ancak ekonomik şartlar ve verilen garantiler Palmeiras'ı memnun etmedi ve bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Şu anda Junior'da kalıp kalmayacağı net değil ancak sezon sonuna kadar bekleyip, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Palmeiras'ın kapısını kiralama teklifi ile çaldığı ve 750 bin euro teklif ettiği kaydedilmişti.

Junior'da bu sezon 12 maça çıkan golcü oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için