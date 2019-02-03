Beşiktaş'ın Tekerlekli Sandalye Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki rakipleri belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, C Grubu'nu lider bitirerek çeyrek final turuna kalan siyah-beyazlı takımın rakiplerinin İsrail'de çekilen kurayla belli olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ın çeyrek final turunda İtalya'dan Unipolsai Briantea, İspanya'dan Amiab Albacete ve Almanya'dan Thuringia Bulls takımlarıyla eşleştiği kaydedildi.
Çeyrek final turu Almanya'nın Thüringen kentinde 8-10 Mart tarihlerinde oynanacak.
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Kulüpten yapılan açıklamada, C Grubu'nu lider bitirerek çeyrek final turuna kalan siyah-beyazlı takımın rakiplerinin İsrail'de çekilen kurayla belli olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ın çeyrek final turunda İtalya'dan Unipolsai Briantea, İspanya'dan Amiab Albacete ve Almanya'dan Thuringia Bulls takımlarıyla eşleştiği kaydedildi.
Çeyrek final turu Almanya'nın Thüringen kentinde 8-10 Mart tarihlerinde oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın