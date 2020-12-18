Beşiktaş'ın Talisca'ya verebileceği rakam açıklandı

Beşiktaş'ta oynadığı 2017-18 sezonundaki performansıyla hafızalara kazınan ve gittiği günden bu yana geri dönüşü konuşulan Anderson Talisca son dönemde yaptığı paylaşımlarla taraftarı da heyecanlandırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun bunu takipçi sayısını 1 milyona yükseltmek için yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ise bu duruma sert tepki gösterdi.
"1,5 MİLYON €'YA GELSİN"
Çin'in Guangzhou takımına 2 sezon önce 25 milyon Euro maliyetle transfer olan ve yıllık 8 milyon Euro maaş alan 26 yaşındaki futbolcunun mevcut şartlarda Beşiktaş'a dönüşü imkansız. Siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda, "Talisca yaptığı paylaşımlarla taraftarımızı heyecanlandırıyor ama işin gerçeği biz onun kazandığı paraları ödeyemeyiz. Bizim şartlarımızda 1.5 milyon Euro'ya oynayacaksa buyursun gelsin. Ancak kendisinin böyle bir talebi yokken sürekli olarak Beşiktaş üzerinden reklam yapması, taraftarımıza oynaması doğru değil. Bizi de zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.
BİR GÖRÜŞ / MURAT ÖZBOSTAN
BEŞİKTAŞ KALSIN İSTEDİ;
TALİSCA KAÇARAK GİTTİ
"Ülkemize gelip futboldan büyük paralar kazanan bazı oyuncular belli süreçlerde sosyal medya üzerinden mesajlar veriyor. Bunun birçok örneğini yaşadık, yaşıyoruz… Bu futbolcuların içinde oynadığı kulübe gönülden bağlı olanlar da var, olmayanlar da… Samimi olmayanlar ise taraftarlara şirin görünmek adına adeta soytarılık yapıyor. Talisca, Beşiktaş'ta iz bırakmış futbolculardan birisi. Canı sıkıldığında sosyal medya üzerinden, taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi kullanıp Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyormuş gibi tavırlar sergiliyor.
Şu gerçeği hatırlatmakta fayda var; Beşiktaş, ona yalvarmasına rağmen kaçarak gitti. Üstelik bir sezon daha oynayabilirdi ama o parayı seçti. Şimdi Çin'de aldığı rakam müthiş... Eğer siyah-beyazlı renklere o kadar aşıksa gelsin boş mukaveleye imza atsın... Kulüp yöneticileri de Beşiktaş markasını ve sevgisini istismar eden bu tür oyunculara yüz vermesin. Zaten Talisca'nın adının bu kadar çok ön plana çıkıp tartışılması Ümraniye'de Beşiktaş formasını terleten diğer oyunculara da büyük bir saygısızlıktır."
"1,5 MİLYON €'YA GELSİN"
Çin'in Guangzhou takımına 2 sezon önce 25 milyon Euro maliyetle transfer olan ve yıllık 8 milyon Euro maaş alan 26 yaşındaki futbolcunun mevcut şartlarda Beşiktaş'a dönüşü imkansız. Siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda, "Talisca yaptığı paylaşımlarla taraftarımızı heyecanlandırıyor ama işin gerçeği biz onun kazandığı paraları ödeyemeyiz. Bizim şartlarımızda 1.5 milyon Euro'ya oynayacaksa buyursun gelsin. Ancak kendisinin böyle bir talebi yokken sürekli olarak Beşiktaş üzerinden reklam yapması, taraftarımıza oynaması doğru değil. Bizi de zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.
BİR GÖRÜŞ / MURAT ÖZBOSTAN
BEŞİKTAŞ KALSIN İSTEDİ;
TALİSCA KAÇARAK GİTTİ
"Ülkemize gelip futboldan büyük paralar kazanan bazı oyuncular belli süreçlerde sosyal medya üzerinden mesajlar veriyor. Bunun birçok örneğini yaşadık, yaşıyoruz… Bu futbolcuların içinde oynadığı kulübe gönülden bağlı olanlar da var, olmayanlar da… Samimi olmayanlar ise taraftarlara şirin görünmek adına adeta soytarılık yapıyor. Talisca, Beşiktaş'ta iz bırakmış futbolculardan birisi. Canı sıkıldığında sosyal medya üzerinden, taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi kullanıp Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyormuş gibi tavırlar sergiliyor.
Şu gerçeği hatırlatmakta fayda var; Beşiktaş, ona yalvarmasına rağmen kaçarak gitti. Üstelik bir sezon daha oynayabilirdi ama o parayı seçti. Şimdi Çin'de aldığı rakam müthiş... Eğer siyah-beyazlı renklere o kadar aşıksa gelsin boş mukaveleye imza atsın... Kulüp yöneticileri de Beşiktaş markasını ve sevgisini istismar eden bu tür oyunculara yüz vermesin. Zaten Talisca'nın adının bu kadar çok ön plana çıkıp tartışılması Ümraniye'de Beşiktaş formasını terleten diğer oyunculara da büyük bir saygısızlıktır."