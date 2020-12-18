Beşiktaş'ın Talisca'ya verebileceği rakam açıklandı

Beşiktaş'ta oynadığı 2017-18 sezonundaki performansıyla hafızalara kazınan ve gittiği günden bu yana geri dönüşü konuşulanson dönemde yaptığı paylaşımlarla taraftarı da heyecanlandırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun bunu takipçi sayısını 1 milyona yükseltmek için yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ise bu duruma sert tepki gösterdi.Çin'in Guangzhou takımına 2 sezon önce 25 milyon Euro maliyetle transfer olan ve yıllık 8 milyon Euro maaş alan 26 yaşındaki futbolcunun mevcut şartlarda Beşiktaş'a dönüşü imkansız. Siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda, "" ifadelerini kullandı.Bunun birçok örneğini yaşadık, yaşıyoruz… Bu futbolcuların içinde oynadığı kulübe gönülden bağlı olanlar da var, olmayanlar da… Samimi olmayanlar ise taraftarlara şirin görünmek adına adeta soytarılık yapıyor.Canı sıkıldığında sosyal medya üzerinden, taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi kullanıp Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyormuş gibi tavırlar sergiliyor.Şu gerçeği hatırlatmakta fayda var;Kulüp yöneticileri de Beşiktaş markasını ve sevgisini istismar eden bu tür oyunculara yüz vermesin. Zaten Talisca'nın adının bu kadar çok ön plana çıkıp tartışılması Ümraniye'de Beşiktaş formasını terleten diğer oyunculara da büyük bir saygısızlıktır."