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Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Beşiktaş, 60 sezonda yaptığı 1974 maçta, 1068 galibiyet, 545 beraberlik ve 361 yenilgi aldı, 3204 gol atıp kalesinde 1652 gol gördü

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri
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10 Ağustos 2018 12:29
Spor Toto Süper Lig'de  2018-2019 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek Beşiktaş, 61. kez mücadele edeceği Süper Lig'de 15 kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.

Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş'ın "en"leri 

Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:   

Sezon

    O

   G

   B

  M

    A

    Y

    P
   60

 1974

 1068

 545

 361

 3204

 1652

 3306
En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017   

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı. 

En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980   

En iyi sezonu: 1991-1992     

O

  G

 B

 M

  A

  Y

  P
30

 23

 7

 0

 58

 20

 76
En kötü sezonu: 1975-1976       

 O

 G

  B

 M

  A

  Y

 P
30

 5

 17

 8

 25

 32

 27

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet) 
En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet) 
En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik) 
En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik) 
En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup) 
En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi) 
En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol) 
En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol) 
En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol) 
En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol) 
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990) 
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981) 
En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003) 
En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26) 
En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32) 
En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)
En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 60 sezondaki performansı şöyle:

 

Sezon

 Derecesi

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 P
1959 

        -

 14

   8

 2

 4

 22

 17

 18
1959-60

 Şampiyon

 38

 29

 7

 2

 68

 15

 65
1960-61

         3.

 38

 22

 11

 5

 61

 26

 55
1961-62

         3.

 38

 16

 16

 6

 48

 24

 48
1962-63

         2.

 42

 29

 10

 3

 92

 27

 68
1963-64

         2.

 34

 22

 8

 4

 57

 19

 52
1964-65

         2.

 30

 16

 9

 5

 46

 17

 41
1965-66

 Şampiyon

 30

 20

 8

 2

 52

 16

 48
1966-67

 Şampiyon

 32

 16

 13

 3

 44

 15

 45
1967-68

        2.

 32

 15

 12

 5

 42

 24

 42
1968-69

        3.

 30

 14

 10

 6

 30

 20

 38
1969-70

        9. 

 30

 10

 10

 10

 26

 26

 30
1970-71

        6.

 30

 10

 13

  7

 31

 20

 33
1971-72

        4.

 30

 12

 10

  8

 28

 23

 34
1972-73

        6.

 30

   9

 13

  8

 14

 18

 31
1973-74

        2.

 30

 13

 14

  3

 34

 19

 40
1974-75

        5.

 30

 11

 11

  8

 29

 24

 33
1975-76

      11.

 30

   5

 17

  8

 25

 32

 27
1976-77

        4.

 30

 13

   7

 10

 35

 24

 33
1977-78

        5.

 30

 12

   8

  10

 33

 29

 32
1978-79

        9.

 30

 10

   9

 11

 33

 32

 29
1979-80

      11.

 30

  8

 13

  9

 25

 27

 29
1980-81

        5.

 30

 12

   7

 11

 27

 33

 31
1981-82

 Şampiyon

 32

 14

 16

  2

 38

 17

 44
1982-83

       5.

 34

 16

  7

 11

 49

 30

 39
1983-84

       4.

 34

 17

 10

  7

 40

 21

 44
1984-85

       2.

 34

 19

 12

  3

 49

 19

 50
1985-86

 Şampiyon

 36

 22

 12

  2

 65

 21

 56
1986-87

       2.

 36

 23

 7

  6

 67

 26

 53
1987-88

       2.

 38

 22

 12

  4

 68

 29

 78
1988-89

       2.

 36

 25

  8

  3

 81

 21

 83
1989-90

 Şampiyon

 34

 23

  6

  5

 77

 20

 75
1990-91

 Şampiyon

 30

 20

  9

  1

 63

 24

 69
1991-92

 Şampiyon

 30

 23

  7

  0

 58

 20

 76
1992-93

       2.

 30

 19

  9

  2

 68

 23

 66
1993-94

       4.

 30

 16

  6

  8

 58

 30

 54
1994-95

 Şampiyon

 34

 24

  7

  3

 80

 26

 79
1995-96

       3.

 34

 22

  3

  9

 74

 46

 69
1996-97

       2.

 34

 22

  8

  4

 88

 26

 74
1997-98

       6.

 34

 13

  9

 12

 56

 40

 48
1998-99

       2.

 34

 23

  8

  3

 58

 27

 77
1999-00

       2.

 34

 23

  6

  5

 74

 27

 75
2000-01

       4.

 34

 19

  7

  8

 68

 48

 64
2001-02

       3.

 34

 18

  8

  8

 69

 39

 62
2002-03

 Şampiyon

 34

 26

  7

  1

 63

 21

 85
2003-04

       3.

 34

 18

  8

  8

 65

 45

 62
2004-05

       4.

 34

 20

  9

  5

 70

 39

 69
2005-06

       3.

 34

 15

  9

 10

 52

 39

 54
2006-07

       2.

 34

 18

  7

  9

 43

 32

 61
2007-08

       3.

 34

 23

  4

  7

 58

 32

 73
2008-09

 Şampiyon

 34

 21

  8

  5

 60

 30

 71
2009-10

       4.

 34

 18

 10

  6

 47

 25

 64
2010-11

       5.

 34

 15

  9

 10

 53

 36

 54
2011-12

       4.

 40

 16

 12

 12

 55

 47

 60
2012-13

       3.

 34

 16

 10

  8

 63

 49

 58
2013-14

       3.

 34

 17

 11

  6

 53

 33

 62
2014-15

       3.

 34

 21

   6

  7

 55

 32

 69
2015-16

  Şampiyon

 34 

 25 

   4

  5 

 75 

 35 

 79 
2016-17

  Şampiyon

 34

 23

   8

  3

 73

 30

 77
2017-18

  4.

  34

  21

  8

  5

  69

  30

 71
 

Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

 

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