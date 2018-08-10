Beşiktaş'ın "en"leri

Sezon



O



G



B



M



A



Y



P



60



1974



1068



545



361



3204



1652



3306





O



G



B



M



A



Y



P



30



23



7



0



58



20



76





En kötü sezonu: 1975-1976

O



G



B



M



A



Y



P



30



5



17



8



25



32



27





Lig performansı

Sezon



Derecesi



O



G



B



M



A



Y



P



1959



-



14



8



2



4



22



17



18



1959-60



Şampiyon



38



29



7



2



68



15



65



1960-61



3.



38



22



11



5



61



26



55



1961-62



3.



38



16



16



6



48



24



48



1962-63



2.



42



29



10



3



92



27



68



1963-64



2.



34



22



8



4



57



19



52



1964-65



2.



30



16



9



5



46



17



41



1965-66



Şampiyon



30



20



8



2



52



16



48



1966-67



Şampiyon



32



16



13



3



44



15



45



1967-68



2.



32



15



12



5



42



24



42



1968-69



3.



30



14



10



6



30



20



38



1969-70



9.



30



10



10



10



26



26



30



1970-71



6.



30



10



13



7



31



20



33



1971-72



4.



30



12



10



8



28



23



34



1972-73



6.



30



9



13



8



14



18



31



1973-74



2.



30



13



14



3



34



19



40



1974-75



5.



30



11



11



8



29



24



33



1975-76



11.



30



5



17



8



25



32



27



1976-77



4.



30



13



7



10



35



24



33



1977-78



5.



30



12



8



10



33



29



32



1978-79



9.



30



10



9



11



33



32



29



1979-80



11.



30



8



13



9



25



27



29



1980-81



5.



30



12



7



11



27



33



31



1981-82



Şampiyon



32



14



16



2



38



17



44



1982-83



5.



34



16



7



11



49



30



39



1983-84



4.



34



17



10



7



40



21



44



1984-85



2.



34



19



12



3



49



19



50



1985-86



Şampiyon



36



22



12



2



65



21



56



1986-87



2.



36



23



7



6



67



26



53



1987-88



2.



38



22



12



4



68



29



78



1988-89



2.



36



25



8



3



81



21



83



1989-90



Şampiyon



34



23



6



5



77



20



75



1990-91



Şampiyon



30



20



9



1



63



24



69



1991-92



Şampiyon



30



23



7



0



58



20



76



1992-93



2.



30



19



9



2



68



23



66



1993-94



4.



30



16



6



8



58



30



54



1994-95



Şampiyon



34



24



7



3



80



26



79



1995-96



3.



34



22



3



9



74



46



69



1996-97



2.



34



22



8



4



88



26



74



1997-98



6.



34



13



9



12



56



40



48



1998-99



2.



34



23



8



3



58



27



77



1999-00



2.



34



23



6



5



74



27



75



2000-01



4.



34



19



7



8



68



48



64



2001-02



3.



34



18



8



8



69



39



62



2002-03



Şampiyon



34



26



7



1



63



21



85



2003-04



3.



34



18



8



8



65



45



62



2004-05



4.



34



20



9



5



70



39



69



2005-06



3.



34



15



9



10



52



39



54



2006-07



2.



34



18



7



9



43



32



61



2007-08



3.



34



23



4



7



58



32



73



2008-09



Şampiyon



34



21



8



5



60



30



71



2009-10



4.



34



18



10



6



47



25



64



2010-11



5.



34



15



9



10



53



36



54



2011-12



4.



40



16



12



12



55



47



60



2012-13



3.



34



16



10



8



63



49



58



2013-14



3.



34



17



11



6



53



33



62



2014-15



3.



34



21



6



7



55



32



69



2015-16



Şampiyon



34



25



4



5



75



35



79



2016-17



Şampiyon



34



23



8



3



73



30



77



2017-18



4.



34



21



8



5



69



30



71





Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek Beşiktaş, 61. kez mücadele edeceği Süper Lig'de 15 kez şampiyonluğa ulaştı.Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:Şampiyon (15 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.11. (2 kez): 1975-1976, 1979-19801991-19921959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)1991-1992 (30 maçta namağlup)1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)1996-1997 (34 maçta 88 gol)1972-1973 (30 maçta 14 gol)1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)2012-2013 (34 maçta 49 gol)10-0 Adana Demirspor (1989-1990)5-0 Bursaspor (1980-1981)10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)jı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)1975-1976 (eksi 7) (25-32)Rıza Çalımbay (494 maç)Feyyaz Uçar (170)Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 60 sezondaki performansı şöyle:Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.