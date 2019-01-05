Beşiktaş'ın stoper adayı Semedo için veda sözleri

Savunmaya takviye yapması beklenenile anılaniçin İspanya'dan açıklama geldi.La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Ruben Semedo hakkında 'veda' açıklamasını, teknik direktöryaptı. Huesca Teknik Direktörü Francisco Vilchez, Semedo'nun kiralık sözleşmesinin devam etmesine rağmen ayrılacağının sinyalini verdi.Takımın genel durumu ve transferler hakkında konuşan Vilchez, Semedo ile ilgiliifadelerini kullandı.24 yaşındaki Semedo, sezon başında Villarreal'den kiralık olarak Huesca'ya transfer oldu. Portekizli oyuncu bu sezon Huesca formasıyla sadece 12 maça çıktı.