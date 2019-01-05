Beşiktaş'ın stoper adayı Semedo için veda sözleri

Savunmaya takviye yapması beklenen Beşiktaş ile anılan Ruben Semedo için İspanya'dan açıklama geldi.
La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Ruben Semedo hakkında 'veda' açıklamasını, teknik direktör Francisco Vilchez yaptı. Huesca Teknik Direktörü Francisco Vilchez, Semedo'nun kiralık sözleşmesinin devam etmesine rağmen ayrılacağının sinyalini verdi.
Takımın genel durumu ve transferler hakkında konuşan Vilchez, Semedo ile ilgili ''Bizler profesyonel insanlarız ve bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Semedo, takımdan ayrılacak. Biz kulübümüzün değerlerine saygı duyan bir oyuncu arıyoruz. Ancak Ruben ihtiyacımız olan değerlere sahip değil'' ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Semedo, sezon başında Villarreal'den kiralık olarak Huesca'ya transfer oldu. Portekizli oyuncu bu sezon Huesca formasıyla sadece 12 maça çıktı.
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La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Ruben Semedo hakkında 'veda' açıklamasını, teknik direktör Francisco Vilchez yaptı. Huesca Teknik Direktörü Francisco Vilchez, Semedo'nun kiralık sözleşmesinin devam etmesine rağmen ayrılacağının sinyalini verdi.
Takımın genel durumu ve transferler hakkında konuşan Vilchez, Semedo ile ilgili ''Bizler profesyonel insanlarız ve bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Semedo, takımdan ayrılacak. Biz kulübümüzün değerlerine saygı duyan bir oyuncu arıyoruz. Ancak Ruben ihtiyacımız olan değerlere sahip değil'' ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki Semedo, sezon başında Villarreal'den kiralık olarak Huesca'ya transfer oldu. Portekizli oyuncu bu sezon Huesca formasıyla sadece 12 maça çıktı.
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