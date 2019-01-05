  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Beşiktaş'ın stoper adayı Semedo için veda sözleri

Beşiktaş'ın da stoper adayları arasında gösterilen Ruben Semedo için Huesca'dan ilk 'veda' açıklaması geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın stoper adayı Semedo için veda sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2019 02:26
Savunmaya takviye yapması beklenen Beşiktaş ile anılan Ruben Semedo için İspanya'dan açıklama geldi.

La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Ruben Semedo hakkında 'veda' açıklamasını, teknik direktör Francisco Vilchez yaptı. Huesca Teknik Direktörü Francisco Vilchez, Semedo'nun kiralık sözleşmesinin devam etmesine rağmen ayrılacağının sinyalini verdi.

Takımın genel durumu ve transferler hakkında konuşan Vilchez, Semedo ile ilgili ''Bizler profesyonel insanlarız ve bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Semedo, takımdan ayrılacak. Biz kulübümüzün değerlerine saygı duyan bir oyuncu arıyoruz. Ancak Ruben ihtiyacımız olan değerlere sahip değil'' ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Semedo, sezon başında Villarreal'den kiralık olarak Huesca'ya transfer oldu. Portekizli oyuncu bu sezon Huesca formasıyla sadece 12 maça çıktı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için