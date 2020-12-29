Beşiktaş'ın stoper adayı: Joris Gnagnon

Beşiktaş, La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Fransız stoper Joris Gnagnon'u kiralamak için düğmeye bastı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sevillafc.es
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Beşiktaş'ın stoper adayı: Joris Gnagnon
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29 Aralık 2020 14:24
Beşiktaş, La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Fransız stoper Joris Gnagnon'u kiralamak için girişimlere başladı.

TRT SPOR'un haberine göre; Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, 23 yaşındaki Joris Gnagnon için çaba harcayacak.

2018'de Rennes'den 13.5 milyon euro bedelle alınan Gnangnon, bu sezon La Liga'da forma giyemedi. Kral Kupası'nda ise 29 dakika şans buldu.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1997 doğumlu oyuncu, Rennes kariyerinde ise 110 karşılaşmada 6 gol atarken 2 asist yaptı  

 


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