Beşiktaş'ın Sivas'ta penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'de Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.



Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Sivasspor ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı. Hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.



Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada pozisyonda penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.



"PENALTI AĞIR KARAR OLURDU"



Eski hakem Deniz Çoban "Penaltı verilse, kolay olurdu. Devam bana göre daha doğru" yorumunu yaptı.



