Beşiktaş'ın Sivas'ta penaltı beklediği pozisyon

Hafta içi Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş bir pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın Sivas'ta penaltı beklediği pozisyon
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20 Nisan 2021 20:15
Süper Lig'de Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Sivasspor ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı. Hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada pozisyonda penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

"PENALTI AĞIR KARAR OLURDU"

Eski hakem Deniz Çoban "Penaltı verilse, kolay olurdu. Devam bana göre daha doğru" yorumunu yaptı.



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