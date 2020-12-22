Beşiktaş'ın şirket yönetiminde 3 istifa

Beşiktaş, şirket yönetimindeki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın şirket yönetiminde 3 istifa
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22 Aralık 2020 18:36
Beşiktaş, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk'ün istifa ettiklerini açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Demet Güdül, Sn. Ertan Mitap ve Sn. Özgür Şentürk 22.12.2020 (bugün) tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu  üyeliklerinden  ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir." ifadeleri yer aldı.


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