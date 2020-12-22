Beşiktaş'ın şirket yönetiminde 3 istifa

Beşiktaş, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk'ün istifa ettiklerini açıkladı.



Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Demet Güdül, Sn. Ertan Mitap ve Sn. Özgür Şentürk 22.12.2020 (bugün) tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir." ifadeleri yer aldı.

