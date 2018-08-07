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Beşiktaş'ın Shinji Kagawa teklifi!

Beşiktaş, Talisca'nın boşluğunu Shinji Kagawa ile doldurmak için start verdi. Yönetim Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund'a 5 milyon euro önerdi.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın Shinji Kagawa teklifi!
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07 Ağustos 2018 05:36
Beşiktaş 10 numara arayışları için düğmeye bastı... Yönetim bir süredir listesinde yer alan Shinji Kagawa'nın bonservisi için Dortmund'a 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in 5 milyon Euro'nun yanı sıra bu oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay önerdiği öğrenildi.

7 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Dortmund'un 5 milyon Euro'luk rakamı az bulduğu Japon yıldız için en az 7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Ancak Beşiktaş'ın sonraki satıştan yüzde 10 pay önermesi Dortmund'a cazip geldi.

ŞENOL GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Kagawa'yı en geç ligin 2. haftasında oynanacak olan Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR

Dortmund'da mutlu olmayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.



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