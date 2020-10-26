Beşiktaş'ın şaşırtan 'gol yeme' istatistiği

Beşiktaş, 6. haftalar itibariyle ligde tüm müsabakalarda kalesinde gol gören tek takım oldu.



Siyah-beyazlılar, sezonun 2. galibiyetini Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek aldı.



Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.



Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan, İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip ligde ikinci galibiyetini yine deplasmanda aldı.



