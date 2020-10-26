Beşiktaş'ın şaşırtan 'gol yeme' istatistiği

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftası itibariyle ilginç bir istatistiğe imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ın şaşırtan 'gol yeme' istatistiği
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26 Ekim 2020 23:17
Beşiktaş, 6. haftalar itibariyle ligde tüm müsabakalarda kalesinde gol gören tek takım oldu.

Siyah-beyazlılar, sezonun 2. galibiyetini Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.

Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan, İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip ligde ikinci galibiyetini yine deplasmanda aldı.



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