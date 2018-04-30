Beşiktaş'ın şampiyonluk ümitlerini eriten 5 şey

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şansını zora soktu.Ligin 31. haftası öncesinde averajla ikinci sırada bulunan siyah-beyazlı takım, Galatasaray karşısındaki mağlubiyetiyle 62 puanda kaldı ve bir anda 4. sıraya kadar geriledi. 66 puanlı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş, 65 puanlı ikinci Medipol Başakşehir ile 63 puanla üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe'nin arkasında kaldı.Kalan 3 haftada Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, bu maçları kazansa dahi şampiyonluk için üstündeki üç rakibinin puan kayıplarını beklemek zorunda kalacak.Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesinde en önemli kayıplarını ligin ilk yarısında yaşadı.Sezonun ilk bölümünde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, ligde ise inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Süper Lig'in ilk bölümündeki 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, ilk yarıyı 4. sırada bitirdi. Ligin 17 maçlık periyodunda 21 puan yitiren siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki 14 maçta daha başarılı olsa da bu performansı rakiplerinin önüne geçmesine yeterli olmadı. Beşiktaş, ikinci yarıdaki 14 maçta 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 32 puan topladı.Şenol Güneş yönetiminde geride kalan iki sezonda santrforların performansıyla dikkati çeken Beşiktaş'ta bu sezon görev alan İspanyol golcü Alvaro Negredo bekleneni karşılayamadı.Siyah-beyazlı ekibin 75 gol atarak şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda kadroda yer alan Alman santrfor Mario Gomez, attığı 26 golle hem gol kralı olmuştu hem de takımına hücumda büyük katkı yapmıştı.Geçen sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götüren Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun, 20 gol kaydederek başarıda büyük pay sahibi oldu. Siyah-beyazlı ekipte aynı dönemde kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar da 12 golle şampiyonluğa katkı verdi.Bu sezon Beşiktaş'ın transfer ettiği İspanyol santrfor Negredo ise şu ana dek oynanan 31 maçın tamamında görev almasına rağmen 7 golde kaldı. İspanyol oyuncu, devre arasında İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunun ilk yarısı boyunca 16 karşılaşmada 8 gol kaydeden Cenk Tosun'u bile geçmeyi başaramadı.Ligdeki 31 karşılaşmada 6 futbolcusunu kırmızı kartlardan dolayı yitiren siyah-beyazlı ekip, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma gibi önemli oyuncularından uzun süreli cezaları nedeniyle yararlanamadı.Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakeme yönelik hareketi nedeniyle Caner Erkin'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 maç ceza verdi. Tecrübeli oyuncu, aldığı ceza sonrası ilk yarıdaki Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor karşılaşmalarında takımını yalnız bıraktı.Siyah-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptığı maçta yaşanan gerginlikler de lige yansıdı. Sarı-lacivertli ekiple Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Quaresma, rakibine yönelik hareketinden dolayı PFDK tarafından 5 maçla cezalandırıldı. Portekizli futbolcu, bu ceza nedeniyle ligin ikinci yarısında Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyemedi.Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı ancak tatil edilen ikinci kupa mücadelesindeki gerginliğin sıkıntısını Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesi öncesi yaşadı. Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen maçın, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken; Beşiktaş Kulübü yönetimi mücadeleye çıkmama kararı aldı. Siyah-beyazlı ekip, hafta içinde yaşanan bu gerginliğin ardından Galatasaray maçına çıktı.Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda da başarısız performans sergiledi.Ligin ilk üç sırasında yer alan bu rakipleriyle 6 maç yapan siyah-beyazlı takım, bunların sadece 2'sini kazanabildi. Bir maçı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip; Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 6 maçta 7 puan çıkarabildi.