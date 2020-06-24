Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi planı!

Ligde geçen hafta Sivasspor ve Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi potası için iştahlandırdı. Bitime 6 hafta kala Devler Ligi için sadece 6 puan geride bulunan Beşiktaş, kalan periyodu en az kayıpla tamamlayıp gelecek dönemde Kupa 1'de olmak istiyor

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi planı!
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24 Haziran 2020 08:58
Süper Lig'de 28. haftayı 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, puanını 47'ye yükseltip 5. sıradaki yerini korumuştu. Bitime 6 hafta kala sıralamada Avrupa potası dışında bulunan Kara Kartal, 4. konumdaki Galatasaray'ın son 2 haftayı 5 puan kayıpla tamamlaması, 3'üncü Sivas'ın da Konya deplasmanında 2 puan bırakması sonrasında rotasını Şampiyonlar Ligi olarak belirledi.

Trabzonspor'un UEFA'dan gelecek sezon Avrupa Kupaları'ndan men cezası alması sonrasında Bordo-Mavililer sıralamayı ilk 2'de bitirse bile 3. konumdaki takımın Devler Ligi'ne gidecek olması ihtimalini göz önünde bulunduran Kartal, bu hedefe kilitlendi.

KONYSPOR İLE BAŞLIYOR

Kalan 6 haftada; Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, bu fikstürden en az puan kaybıyla ayrılıp 4 puan gerisinde olduğu Galatasaray ve arasında 6 puanlık fark bulunan Sivasspor'u geçip 3'lük koltuğunu kapmayı amaçlıyor.



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