Süper Lig'de 28. haftayı 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, puanını 47'ye yükseltip 5. sıradaki yerini korumuştu. Bitime 6 hafta kala sıralamada Avrupa potası dışında bulunan Kara Kartal, 4. konumdaki Galatasaray'ın son 2 haftayı 5 puan kayıpla tamamlaması, 3'üncü Sivas'ın da Konya deplasmanında 2 puan bırakması sonrasında rotasını Şampiyonlar Ligi olarak belirledi.



Trabzonspor'un UEFA'dan gelecek sezon Avrupa Kupaları'ndan men cezası alması sonrasında Bordo-Mavililer sıralamayı ilk 2'de bitirse bile 3. konumdaki takımın Devler Ligi'ne gidecek olması ihtimalini göz önünde bulunduran Kartal, bu hedefe kilitlendi.



KONYSPOR İLE BAŞLIYOR



Kalan 6 haftada; Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, bu fikstürden en az puan kaybıyla ayrılıp 4 puan gerisinde olduğu Galatasaray ve arasında 6 puanlık fark bulunan Sivasspor'u geçip 3'lük koltuğunu kapmayı amaçlıyor.



