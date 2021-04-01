Beşiktaş'ın sakatlık kabusu!

Süper Lig lideri Beşiktaş'a milli maçlar iyi gelmedi.



Son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak milli maçlar arasına giren siyah beyazlılarda Gökhan Töre dışında bir sakatlık veya sağlık sorunu yoktu. Ancak 2022 Dünya Kupası grup elemelerinden Beşiktaş'a iyi haberler gelmedi. Ghezzal ile Hasic sakatlanırken, Cenk Tosun ve Dorukhan ise koronavirüse yakalandı.



Zambia maçının ikinci yarısına çıkamayan Cezayirli yıldız Ghezzal'ın durumu İstanbul'daki kontrollerden sonra netlik kazanacak.



HASİC SEZONU KAPATTI



Genç yetenek Ajdin Hasic ise sezonu kapattı. Bosna Hersek U21 Takımı ile Karadağ maçına çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu sakatlanıp oyundan sedye ile çıktı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada oyuncunun çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşadığı belirtildi. Bu da yaklaşık 6 ya sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor, yani oyuncu sezonu kapattı. Performanslarıyla Milli Takım'a çağırılan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz ise koronavirüse yakalandıkları için Beşiktaş'ta da forma giyemeyecek isimler.



Siyah-Beyazlılar pazar günü oynayacakları Kasımpaşa maçına en az 3, Ghezzal da sıkıntı sürüyorsa, dört eksikle çıkacak. 64 puanı bulunan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunuyor.



ABOUBAKAR ŞOKU



Beşiktaş'ın Kamerun Milli Takımı'na giden yıldızı Vincent Aboubakar'ın sakatlık geçirdiği öğrenildi. Adalesinde ağrı hissettiği belirtilen ve bugün Türkiye'ye dönecek olan Kamerunlu golcünün çekilecek MR'ının ardından son durumunun belli olacağı kaydedildi. Golcü oyuncunun Kasımpaşa maçını kaçırma ihtimalinin olduğu ancak ilk bilgilere göre daha fazlasının beklenmediği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta oynadı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



