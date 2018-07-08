Beşiktaş'ın sağ bek umudu Dorukhan

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Sağ bek transferinde Lyon'da oynayanile prensip anlaşmasına varanYönetimi,performansına göre hareket edecek.Kampta bu oyuncunun geçer not alması halinde, siyah-beyazlı kulüp sağ bek transferini rafa kaldıracak. Dorukhan kamplarda kendini kanıtlarsa sağ bek büyük ihtimalle transferinden vazgeçilecek.Slovenya kampına götürülen genç oyunculardan Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun forma için umutlu olduklarını ifade etti.Hüseyin, "Şansımızı iyi kullanmak istiyoruz. Ağabeylerimiz de çok destek oluyor. Bu formaya talibim. Stoper eksiğimiz var. Kendimi geliştirip devam etmek istiyorum" dedi.Cafer ise "Kampta bulunmaktan ve takımın bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Abdülkadir ve Yusuf gibi benden de beklentilerin olduğunu biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım" yorumunu yaptı.