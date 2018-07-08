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Beşiktaş'ın sağ bek umudu Dorukhan

Sağ bek transferinde Lyon'da oynayan Rafael ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş Yönetimi, Dorukhan Toköz'ün performansına göre hareket edecek.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ın sağ bek umudu Dorukhan
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08 Temmuz 2018 07:01
Sağ bek transferinde Lyon'da oynayan Rafael ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş Yönetimi, Dorukhan Toköz'ün performansına göre hareket edecek.

Kampta bu oyuncunun geçer not alması halinde, siyah-beyazlı kulüp sağ bek transferini rafa kaldıracak. Dorukhan kamplarda kendini kanıtlarsa sağ bek büyük ihtimalle transferinden vazgeçilecek.

Gençler umutlu

Slovenya kampına götürülen genç oyunculardan Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun forma için umutlu olduklarını ifade etti.

Hüseyin, "Şansımızı iyi kullanmak istiyoruz. Ağabeylerimiz de çok destek oluyor. Bu formaya talibim. Stoper eksiğimiz var. Kendimi geliştirip devam etmek istiyorum" dedi.

Cafer ise "Kampta bulunmaktan ve takımın bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Abdülkadir ve Yusuf gibi benden de beklentilerin olduğunu biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım" yorumunu yaptı.



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