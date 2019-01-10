Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş, beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı.Beşiktaş ile de ilgili konuşan Hakan Keleş, siyah beyazlılardan Fatih Aksoy ile temasları olduğunu, onların da Douglas ile temasta olduğunu belirtti. Sağ bek arayan Beşiktaş'ın alternatiflerinden birinin de Douglas olduğu ortaya çıktıHakan Keleş açıklamasında, "Fatih Aksoy ile temasımız var. Düşünüyoruz. Douglas, Barcelona'dan kiraladığımız bir oyuncu. Beşiktaş'tan da talep var. Douglas mevkisinde iyi bir futbolcu. Biz şu anda kesinlikle bırakmak istemiyoruz" dedi.28 yaşındaki Douglas Pereira dos Santos bu sezon Sivasspor'da 2 gol atarken 5 de asist yaptı